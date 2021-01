Help, mijn man is klusser! Jaren na oplevering heeft Ferrie het huis nog niet afgebouwd

Misschien had John Williams van het tv-programma Help, mijn man is klusser! uitkomst kunnen bieden. Die had met zijn bronstige stem, brede uithuilschouders en de inzet van een paar bekwame bouwvakkers de zaak in een oogwenk opgelost. Maar John had klaarblijkelijk andere zaken aan het hoofd en nu staan de echtelieden Anouk en Ferrie als twee kemphanen tegenover elkaar.