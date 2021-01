‘Helemaal gifvrije planten in het tuincentrum is een utopie’

Even terug in de tijd. Het is 2014 als Greenpeace naar buiten komt met een alarmerend rapport over het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van tuinplanten. Greenpeace liet 69 planten onderzoeken op 400 verschillende soorten pesticiden en de resultaten waren schokkend. Slechts één monster bevatte geen enkel bestrijdingsmiddel; op alle andere monsters trof de milieubeweging schadelijke bestrijdingsmiddelen aan. Een deel van de bestrijdingsmiddelen valt onder de noemer neonicotinoïden, een insectenbestrijdingsmiddel dat vooral voor bijen extreem giftig is.