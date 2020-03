Heel Nederland aan de klus en de grote schoonmaak: stuur je foto in!

Warme voeten én geldbespa­ring met behulp van een isolatiero­bot

30 maart Bij het isoleren van je huis denk je waarschijnlijk vooral aan dubbel glas en purschuim in de spouwmuren. Wat veel mensen vergeten, is dat ook het isoleren van je vloer energievoordeel oplevert en, niet te vergeten, warme voeten. Vorige maand is voor het eerst in Nederland een heuse spuitrobot ingezet voor het isoleren van een vloer, waardoor ook de meest krappe kruipruimtes geïsoleerd kunnen worden.