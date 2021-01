Grote gemeenten willen landelijke hulp in strijd tegen huisjesmelkers

Kartonnen spelcompu­ters helpen Ikea-klan­ten bij uitzoeken nieuw tv-meubel

6 januari Ben je op zoek naar een nieuw televisiemeubel? Dan is misschien wel de belangrijkste vraag of de apparatuur erin of erop past. Met name de grote spelcomputers kunnen de keuze in woonwinkels bemoeilijken. Ikea-vestigingen in de Verenigde Staten helpen een handje.