Gouden ballen met panterprint zijn dé trend van 2020 op grote kerstshow

hip huis Deze populaire interieurs­tro­ming is afgekeken van de Hollywood­ster­ren

2 oktober Sinds de coronacrisis brengen mensen (noodgedwongen) meer tijd door in huis. Het interieur krijgt daardoor ook meer aandacht. In de serie Hip huis onderzoekt de redactie Wonen van deze site de laatste trends. Vandaag: voel je als een filmster in je eigen huis met Hollywood Regency.