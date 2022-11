Goed nieuws voor woningzoekenden: hier kopen investeerders steeds minder woningen op

Schoonmaaktip van de week Zo houd je je bed en je matras fris en schoon: ‘Verkoop je kussens elke ochtend een paar knallen’

Het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week alles over de plek waar we zo vaak zijn: het bed.

2 november