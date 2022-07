Ginny heeft haar eigen strand én beach house bij haar huis: ‘Er waren achttien vrachtwagens vol zand nodig’

Als je rondloopt in en om het huis van Ginny, dan weet je eigenlijk niet goed waar je als eerste naar moet kijken. Naar de draaibare open haard in de woonkamer, naar het terras dat uitkijkt op heel veel groen of naar het water met strand. Want inderdaad, bij de villa in Dalem zit een heel strand, dat het gezin speciaal heeft laten aanleggen. Inclusief een strandhuis en buitendouche.