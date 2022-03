Gijs en Arianne krijgen grafische gekkigheid in hun karakteristieke dijkhuis: ‘Het is prachtig’

make-overDat Gijs en Arianne niet vies zijn van een kleurtje of printje op de muur is al wel duidelijk als vtwonen-stylist Fietje Bruijn een nieuwe opdracht wacht voor een make-over voor het SBS-programma Weer verliefd op je huis . Maar hoe zorg je dan ook voor rust?

Het dijkhuis in Rosmalen, bij Den Bosch, is na de verhuizing een ratjetoe geworden, vinden de bewoners zelf ook. ,,Ik beviel van mijn tweede kindje toen we hier kwamen wonen, dus Gijs heeft er toen wat kleuren op geverfd”, blikt Arianne terug op de mislukte styling. Daarna kreeg Gijs lymfeklierkanker en had het stel dus andere prioriteiten. ,,Ik heb behoefte aan een nieuwe start nu het weer beter gaat met hem. Het voelt soms alsof we nog in het huis van de vorige bewoners zitten.”

Zij is ondernemer en dol op statements in huis. Gijs vindt dat ook best leuk, maar vooral in het huis van iemand anders. ,,Ik ben ook wel op zoek naar rust en wat stoere elementen, iets industriëler. Verder houd ik van koele en grafische elementen”, legt hij aan presentator Kees Tol uit.

Gele boter

Het wordt in de aflevering van gisteren voor Fietje Bruijn een uitdaging om de smaken bij elkaar te brengen, maar ook om de open haard in het midden van de woonkamer een minder bepalende rol te laten innemen. ,,Het is wel duidelijk dat ze stoeien met de open haard”, zegt Fietje. Ze is verrast als ze binnenkomt en met haar ‘neus in de gele boter valt’. ,,En de keuken heeft weer een hele andere stijl, maar is vooral ouderwets en dat komt niet overeen met de smaak van de rest van het huis. Ik ga zorgen dat het grafische van Gijs en de gekkigheid van Arianne worden gecombineerd. Met het lef waar ze om vragen.”

Volledig scherm De open haard in het midden is heel bepalend voor de inrichting. Fietje heeft twee zitgedeeltes gespiegeld. © Margriet Hoekstra

De kleuren op de muur van de kamer ná de metamorfose komen opnieuw uit de koker van Gijs, maar Fietje probeert het wel wat rustiger te houden. ,,Grijsgroen wordt het en dan moet de pit komen van diepgeel en tabaksbruin dat we her en der toevoegen. Er komt een nieuw behang, minder extreem dan ze hadden, maar het is opnieuw een stevig statement. De gele muur in de gang, die Fietje iets te heftig was, wordt ook groengrijs. Toch laat ze twee kleurvlakken in het oude geel over, die functioneren als een soort fotolijst om de foto's van de kinderen heen.

Statements

Of er ruimte is voor statements? Dat zeker. Een knalgele poster met de tekst ‘lss s mr’ die Gijs op zijn moodboard had gezet, is toevallig ontworpen in Den Bosch. Gijs haalt hem op en geeft hem een plek boven de boekenkast. De grafische muur van behang krijgt alleen zwart-witkunst om het niet te bont te maken. Verder voegt Fietje nog een vleugje pop-art toe op de andere wanden.

Volledig scherm Het eindresultaat van de metamorfose, met daarin onder andere een boekenkast tegen de radiatoren, die op maat is gemaakt zodat de warmte z'n werk nog wel kan doen. © Margriet Hoekstra

,,Je geeft het helemaal uit handen en dan is de vraag: wat hebben ze ervan gebreid”, probeert Kees de druk nog wat op te voeren vlak voordat het Brabantse stel hun nieuwe huiskamer binnenkomt. Ze laten zich niet gek maken, maar Arianne slaakt toch een diepe zucht als ze binnenkomt. ,,Ik zie zó veel.” Gijs noemt het ‘strak en rustig’. En gelukkig vinden ze allebei de combinatie van kleuren en kunst mooi. ,,Ik vind het echt prachtig”, besluit Arianne. ,,We hebben een nieuw huis, een ultieme nieuwe start.”

Bekijk bij vtwonen hoe Fietje de kunst in de dijkwoning laat knallen of bekijk de video's hieronder voor meer wooninspiratie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.