Gift ouders steeds vaker gebruikt om te overbieden op woningen: ‘Het drijft de huizenprijzen op’

Huurders financieel kwetsbaar bij inkomensda­ling

21 juli Huurders van sociale huurhuizen en in de vrije sector krijgen het snel moeilijk als hun inkomen daalt. Het risico dat ze hun woonlasten niet meer kunnen betalen neemt toe dankzij de coronacrisis. De Autoriteit Financiële Markten wijst in een onderzoek naar de slechts kleine buffers die huurders over het algemeen hebben.