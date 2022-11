Getest: dit is de beste wasmachine voor kleine huishoudens

Wat is de beste wasmachine voor een gezin van vier personen of minder? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Elke wasmachine heeft een bepaald vulgewicht (of capaciteit). Dit is het maximale gewicht aan was dat je kunt wassen. Het is slim om een vulgewicht te nemen dat past bij je thuissituatie. Wassen met een volle trommel is namelijk zuiniger en je was wordt schoner. Voor huishoudens tot vier personen is een vulgewicht van 7 of 8 kg vaak genoeg. Voor huishoudens met vijf personen of meer is een vulgewicht van minimaal 9 kg aan te raden.

De Consumentenbond test wasmachines voor kleine en grote huishoudens op onder meer schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik en programmaduur. Er zijn in totaal zo’n 160 wasmachines getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Van de ruim zeventig geteste modellen in de categorie wasmachines voor kleine huishoudens komt een model van Miele als Beste uit de Test. Een wasmachine van Siemens is de Beste Koop.

NB.: Er kwamen meer wasmachines als Beste uit de Test. We lichten hier de wasmachine uit met de laagste prijs die het best verkrijgbaar is.

Beste uit de Test: Miele WSF 363 WCS

Zoals de meeste Mieles is deze wasmachine niet goedkoop. Maar het is een goede, stille wasmachine met veel extra functies.

Wassen en centrifugeren doet hij uitstekend, zowel katoen als synthetisch wasgoed. Wat vooral opvalt, is dat hij erg stil is tijdens het wassen. Het is zelfs een van de stilste wasmachines uit de test. Je kunt deze wasmachine bedienen via de app Miele@home. Ook kun je speciaal wasmiddel doseren met Miele CapDosing.

Er zijn ook enkele minpunten. Energieklasse A geldt alleen voor het wasprogramma Eco 40-60. Hij wast met het katoenprogramma of programma voor synthetische was een stuk minder zuinig. Hij gebruikt daarbij wel weinig water, maar dat zorgt ervoor dat wasmiddel slecht uit het wasgoed wordt gespoeld.

Ook gaat het erin stoppen en eruit halen van de was niet heel soepel. De opening is erg krap en de deur gaat niet ver genoeg open.

Beste Koop: Siemens WM14N075NL

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar dit model van Siemens. Hij is een flink stuk goedkoper dan de Miele. Ondanks de lage prijs is hij behoorlijk compleet en wast hij uitstekend.

Wassen en centrifugeren doet hij prima, zowel katoen als synthetisch wasgoed. Hij is voorzien van de meeste relevante wasprogramma’s en je kunt een wasbeurt uitstellen of verkorten.

In tegenstelling tot de Miele is hij niet voorzien van de laatste snufjes. Hij heeft geen bediening via een app of automatische wasmiddeldosering.

Wat betreft de minpunten lijkt hij op de Miele. Net als bij de Miele is het katoenprogramma zuinig met water, maar minder zuinig met energie. Ook spoelt hij wasmiddel niet goed uit het wasgoed en is de opening wat krap, waardoor je je wasgoed wat lastig in en uit de trommel haalt.

De was doen is meestal niet de meest geliefde huishoudelijke klus. Je kunt het jezelf makkelijker maken door een aparte wasruimte in te richten. Hoe je dat doet, legt vtwonen uit.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

