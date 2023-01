Getest: dit is de beste wasmachine voor grotere huishoudens

Wat is de beste wasmachine voor een gezin van 5 personen of meer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Wassen met een volle machine is het meest efficiënt. Het is energiezuiniger en je was wordt beter schoon. Kies dus een wasmachine met een vulgewicht dat bij je past. Voor kleine huishoudens is een vulgewicht van 5 tot 8 kg vaak genoeg. Maar bij huishoudens met meer dan 5 personen kun je beter kiezen voor minimaal 9 kg aan vulgewicht.

De Consumentenbond test wasmachines op onder meer schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik en snelheid. In totaal zijn er ruim 135 wasmachines getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 70 geteste modellen in de categorie wasmachines voor grotere huishoudens komt een model van Siemens als Beste uit de Test. Een wasmachine van Bosch is de Beste Koop.

NB: Er kwamen meer wasmachines als Beste uit de Test. We lichten hier de wasmachine uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: Siemens WM14VK70NL

Deze wasmachine van Siemens wast goed schoon en blinkt ten opzichte van de concurrentie uit in gebruiksgemak. Hij is verkrijgbaar met een zwarte deur (WM14VK70NL) of met een witte deur (WM14VK90NL).

Zowel katoen als synthetische was komt schoon uit de trommel. En ook centrifugeert hij de was in beide gevallen goed. Al is hij iets beter in het centrifugeren van synthetische was. Ook spoelt hij synthetische was uitstekend.

Hij is voorzien van moderne snufjes zoals Intelligent Dosing (automatische wasmiddeldosering) en Waterperfect Plus. Met dit laatste stemt de machine automatisch de juiste hoeveelheid water af aan de hoeveelheid wasgoed. En hij heeft SpeedPack XL waarmee je het wasprogramma kunt verkorten. Verder is hij is prettig in het gebruik en relatief zuinig met energie en water.

Hij heeft ook wat minpunten. Spoelen van katoen doet hij een stuk minder goed dan synthetische was. Daarnaast duren de wasprogramma’s relatief lang. Vooral het programma voor synthetisch was duurt erg lang. Hij kan ook tijdens centrifugeren behoorlijk wat herrie maken.

Beste Koop: Bosch WGG24409NL

Deze wasmachine van Bosch heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. De eindscore scheelt niet heel veel met de Beste uit de Test. Op sommige punten doet hij het zelfs beter. Maar er zijn ook punten waar hij lager op scoort.

Katoen en synthetisch wasgoed wast hij allebei erg goed schoon. En net als de Beste uit de Test centrifugeert hij goed. Deze Beste Koop centrifugeert synthetische was nog iets beter dan katoen.

Synthetische was spoelt hij prima. Met het spoelen van katoen heeft hij meer moeite, net als de Siemens. Het katoenprogramma is ook wat minder zuinig met energie dan het programma voor synthetische was. Beide programma’s zijn wel redelijk zuinig met water.

Deze wasmachine van Bosch heeft SpeedPerfect, waarmee je een wasprogramma kunt verkorten. En met ActiveWaterPlus stemt de machine zelf het waterverbruik af aan de hoeveelheid wasgoed in de machine.

Er zijn nog enkele nadelen om rekening mee te houden. De Bosch heeft geen automatische wasmiddeldosering. Hij maakt veel herrie tijdens gebruik. En de wasprogramma’s duren erg lang, met name het programma voor synthetische was.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

