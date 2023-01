Getest: dit is de beste wasdroogcombinatie

Een wasdroogcombinatie is een wasmachine en wasdroger in één. Het klinkt ideaal, maar in werkelijkheid heeft het voor- en nadelen. Het is gemakkelijk, neemt minder ruimte in beslag en is goedkoper dan twee losse machines. Maar een combinatie wast en droogt minder goed. Ook duren de programma’s erg lang, verbruik je meer water en komt je was gekreukter uit de machine na het drogen vanwege een kleinere trommel.

De Consumentenbond test wasdroogcombinaties op onder meer wassen, drogen, snelheid, gebruiksgemak en energie- en waterverbruik. In totaal zijn er ruim twintig wasdroogcombinaties getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn.

Er zijn geen wasdroogcombinaties getest die uiteindelijk een 7 of hoger scoren. Hierdoor is er geen Beste uit de Test. Een model van AEG is de Beste Koop. Een wasdroogcombinatie van Bosch is een goed alternatief.

Beste Koop: AEG L9WEE066W

Volledig scherm Beste Koop. © De Consumentenbond

Prijs: 1229 euro

Testoordeel: 6,6

Soort droger: warmtepompdroger

Energieklasse (wassen en drogen): C

Vulgewicht (wassen katoen): 10 kg

Deze wasdroogcombinatie heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dat lijkt misschien vreemd, gezien de hoge aanschafprijs. Maar er wordt ook gekeken naar kosten voor energie en water. Doordat er een warmtepompdroger in zit, is hij met drogen een stuk energiezuiniger. Hierdoor is hij toch de Beste Koop, ondanks de hoge aanschafprijs.

Zowel katoen als synthetisch wasgoed wast en droogt de AEG prima. Hij doet dit goed bij de losse programma’s maar ook bij het gecombineerde was- en droogprogramma. Ook centrifugeert hij erg goed.

Bij alle programma’s is hij zuinig met water. Met energie is hij ook zuinig genoeg om een voldoende te scoren bij alle programma’s, maar het meest zuinig is hij tijdens drogen. Hij is voorzien van uitgestelde start, maar heeft geen automatische wasmiddeldosering of bediening met een app.

De machine heeft ook minpunten. Zo duren de programma’s erg lang. Vooral het droogprogramma en het gecombineerde was- en droogprogramma. Daarnaast spoelt hij niet goed tijdens het wasprogramma en is hij lastig te bedienen.

Alternatief: Bosch WNA13400NL

Volledig scherm Alternatief. © De Consumentenbond

Prijs: 826 euro

Testoordeel: 6,4

Soort droger: condensdroger

Energieklasse (wassen en drogen): E

Vulgewicht (wassen katoen): 8 kg

Deze wasdroogcombinatie van Bosch scoort niet veel lager dan de Beste Koop en is een stuk voordeliger in aanschaf. Hij heeft geen warmtepompdroger en is daardoor wel een stuk minder zuinig. Maar het is een goed alternatief als je liever een lagere aanschafprijs hebt dan een zuinige machine.

Hij wast en droogt zowel katoen als synthetische was goed. Op dat gebied verschilt hij maar weinig van de Beste Koop. De bediening werkt iets makkelijker dan bij de AEG. En net als de AEG is hij voorzien van uitgestelde start en heeft hij geen automatische wasmiddeldosering of bediening met een app.

Maar dan kom je bij de minpunten van deze machine. Hij is zowel met energie als met water niet zuinig tijdens het droogprogramma en het gecombineerde was- en droogprogramma. Vooral door het ontbreken van een warmtepompdroger verbruikt hij tijdens die programma’s heel veel energie. Ook duren alle programma’s erg lang en is het vullen en legen van de trommel lastig.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

