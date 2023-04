Getest: dit is de beste vrijstaande vriezer

Een losse vriezer kan handig zijn. Zeker als je in je koelkast maar één vriesvak hebt. Heb je plek in je keuken, dan kun je kiezen voor een inbouwmodel. Maar er zijn ook veel vrijstaande modellen te koop. Daarnaast kun je kiezen uit verschillende formaten, zoals bijvoorbeeld een grote staande vriezer (kastmodel) of een kleiner exemplaar (tafelmodel).

De Consumentenbond test inbouw- en vrijstaande vriezers op onder meer vriesprestaties, energiegebruik, gebruiksgemak en geluid. In totaal zijn er 33 vriezers getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Er zijn 26 vrijstaande modellen getest. Liebherr doet het momenteel goed in deze groep. De vriezer die het beste scoort in de test is een kastmodel-vriezer van Liebherr. Zoek je een kleinere vriezer? Het best scorende tafelmodel is ook van Liebherr.

Let op: er zijn op dit moment te weinig vriezers getest om een model officieel uit te roepen tot Beste uit de Test of Beste Koop. Er is natuurlijk wel een vriezer met de beste score.

Best scorend: Liebherr FNd 4655-20

De Liebherr FNd 4655-20 is een kastmodel-vriezer met vijf lades. Hij biedt behoorlijk wat ruimte. Volgens de fabrikant maar liefst 200 liter, maar dat is zonder alle lades en rekken. De bruikbare ruimte is met 131 liter alsnog ruim.

Deze vriezer scoort op geen enkel punt onvoldoende. Vriezen doet hij heel erg goed. Invriezen doet hij snel en de temperatuur in de vriezer blijft stabiel. Hij is relatief energiezuinig, goed te bedienen en makkelijk schoon te maken.

Verder is hij voorzien van ‘no frost’, zodat je hem niet of nauwelijks hoeft te ontdooien. Je kunt hem plaatsen in een ruimte met een omgevingstemperatuur van 10 tot 43 graden Celcius. Aan de binnenkant heeft hij prima Ledverlichting. Ook kun je eventueel de draairichting van de deur naar wens aanpassen.

Best scorende tafelmodel: Liebherr GNP 1066-21

Zoek je een goed tafelmodel, dan is de Liebherr GNP 1066-21 een prima keuze. Deze vriezer heeft drie lades en een bruikbare ruimte van 72 liter.

Vriezen doet het apparaat erg goed. Hij vriest snel in en houdt de temperatuur goed stabiel. Ook dit model is ‘no frost’, dus je hebt weinig last van ijsvorming. De bediening werkt eenvoudig en hij is redelijk eenvoudig schoon te maken.

Dit model heeft ook een paar minpunten. In tegenstelling tot het kastmodel van Liebherr is deze vriezer behoorlijk onzuinig met energie. Verder maakt het aardig wat herrie en heeft het geen verlichting binnenin.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

