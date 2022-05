Getest: Dit is de beste stofzuiger

De stofzuigermarkt is aan het veranderen. Steelstofzuigers en robotstofzuigers worden steeds populairder. Toch worden traditionele stofzuigers met snoer nog altijd het meest verkocht. Terecht, want voor een vaak schappelijke prijs maken ze goed schoon.

De Consumentenbond test stofzuigers op onder meer vuil en stof opzuigen, gebruiksgemak, stofuitstoot, geluid en energiegebruik. Er zijn in totaal ruim 280 stofzuigers getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Een stofzuiger van Rowenta komt als Beste uit de Test. Een model van AEG is de Beste Koop.

NB.: Er komen meer stofzuigers als Beste uit de Test. We lichten hier de stofzuiger uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: Rowenta Silence Force RO7740EA

Deze stofzuiger van Rowenta valt vooral op door het lage energieverbruik. Daarvoor scoort hij zelfs een perfecte 10.

Maar daarnaast zuigt hij ook goed, vooral op harde vloeren. Ook met plinten en kieren heeft hij weinig moeite. En hij rijdt soepel en licht over de harde vloer heen.

Op tapijt heeft hij wat kuren. Hij zuigt stof goed op, maar laat huisdierharen bijna volledig liggen. Ook rijdt hij op tapijt een stuk minder soepel.

Hij is makkelijk te bedienen en schoon te maken. Tijdens gebruik maakt hij relatief weinig herrie. Daarnaast stoot de stofzuiger bijna geen stof uit en is hij dus geschikt voor mensen met een stofallergie.

Wel is de stofzuiger wat zwaar en log. Het is dus lastig om de trap te zuigen. Ook kan de zuigbuis wat te kort zijn voor lange mensen.

Beste Koop: AEG VX6-2-CR-A

De beste prijs-kwaliteitverhouding heeft dit model van AEG. Opvallend is dat deze stofzuiger, in tegenstelling tot de Rowenta, heel goed is in het opzuigen van huisdierhaar van tapijt.

Hij presteert sowieso erg goed op tapijt. Voor het gewone stofzuigwerk op tapijt en het zuigen van kieren en plinten kun je het beste de standaardborstel gebruiken. Maar voor huisdierharen werkt de meegeleverde turboborstel erg goed. Op harde vloeren zuigt hij oké, maar dat is niet zijn sterkste kant.

De AEG verbruikt flink meer energie dan de Rowenta. Daarnaast maakt hij ook meer herrie tijdens het gebruik. Wel is hij geschikt voor mensen met een stofallergie, want hij stoot zo goed als geen stof uit.

Het gebruiksgemak valt wat tegen. Het lijkt handig dat je hulpstukken aan de buis kunt klikken, maar die vallen er tijdens het zuigen regelmatig af. En ze zitten in de weg als je ergens onder wilt zuigen.

Daarnaast rijdt de stofzuiger niet altijd soepel met je mee en kun je de schakelaar op het mondstuk niet met je voet bedienen. En het snoer is met een bereik van nog geen 9 meter wat aan de korte kant.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

