Getest: dit is de beste recirculatie-afzuigkap

Een afzuigkap zuigt kookgeurtjes in je keuken op en voert ze af naar buiten via een afvoerkanaal. Ook stoom verdwijnt naar buiten als de kap aan staat. Soms is het lastig of zelfs onmogelijk de afzuigkap op een afvoerkanaal aan te sluiten. Dan kun je kiezen voor een recirculatie-kap, die voert stoom en geurtjes niet af, maar filtert de ongewenste kookluchtjes vaak met een koolstoffilter. Stoom raak je er niet mee kwijt, dus is het wel handig de keuken goed te ventileren als je aan het koken bent.

Veel afzuigkappen kun je installeren als een afvoerkap én als een recirculatie-afzuiger.

De Consumentenbond test recirculatie-afzuigkappen onder meer op hun vermogen vet en geurtjes uit de lucht op te nemen, gebruiksgemak en geluid. Totaal zijn er 54 afzuigkappen getest, waarvan 27 recirculatie-afzuigkappen.

Een model van Miele komt als Beste uit de Test. Een kap van Bosch is Beste Koop.

Beste uit de Test: Miele PUR 98 W

De Miele PUR 98 W is met zijn 1200 euro een van de duurdere afzuigkappen uit de test. Maar van de recirculatie-exemplaren scoort hij ook het hoogst.

Deze Miele neemt vet goed op uit de lucht. Dat is belangrijk, want niet afgezogen vet daalt neer op de vloer en andere oppervlakten. Voor je het weet is alles vettig en moet je om de haverklap schoonmaken.

In het dagelijks gebruik is deze afzuigkap ook handig. De bedieningsknoppen werken goed en zijn bovendien prima zichtbaar voor iedereen. De ingebouwde verlichting is volgens de informatie van de fabrikant te vervangen zonder monteur. Bovendien is de spreiding van het licht over de kookplaat erg goed.

Wat betreft het geluidsniveau scoort de Miele PUR 98 W net ietsje minder.

Beste Koop: Bosch DWB97CM50

Prijs: 566 euro

Testoordeel: 6,9

Breedte: 90 centimeter

Geurfilter met richtprijs: DZZ2CB1B4 (55 euro)

Deze Bosch DWB97CM50 is een stuk goedkoper dan de Miele die Beste uit de Test is. Maar de prijs-kwaliteitverhouding van de Bosch is prima.

Hij weet prima raad met vet in de lucht. Geurtjes zijn ook zo verdwenen als je hem aanzet. En het energieverbruik van deze afzuiger is laag. De spreiding van het licht over de kookplaat is goed.

Een nadeel van veel recirculatie-afzuigkappen - ook van deze Bosch en van de Beste uit de Test - is dat de koolstoffilters niet wasbaar zijn. Je moet dus geregeld nieuwe filters kopen wat best in de papieren kan lopen. Ze kosten al snel een paar tientjes en je hebt er vaak meerdere nodig. Soms ook meerdere keren per jaar.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

