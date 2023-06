Getest: Dit is de beste inductiekookplaat met afzuiging

Wie geen ruimte heeft voor een afzuigkap, of wie een afzuigkap simpelweg lelijk vindt, kan een inductiekookplaat met afzuiging overwegen. Een van de voordelen is dat die prima geschikt is voor een kookeiland. Je hoeft dan niet precies uit te meten waar een afzuigkap komt te hangen.

Nadeel is dat de installatie van een inductiekookplaat met afzuigsysteem ingewikkeld en duur is.

Inductieplaten hebben een bepaalde breedte. De ruimte die je in je aanrechtblad nodig hebt noemen we de nisbreedte en is doorgaans iets minder dan de breedte van de plaat zelf.

De Consumentenbond test verschillende inductiekookplaten met afzuiging op onder meer koken en bakken, gebruiksgemak en afzuigen van vetspatten en geurtjes. Er zijn in totaal 128 inductiekookplaten getest, waarvan 36 met afzuiging.

Een model van Bora komt als Beste uit de Test. Omdat de prijzen voor inductiekookplaten met afzuigsysteem erg onoverzichtelijk zijn, is er geen Beste Koop berekend. In plaats daarvan beschrijven we een plaat van Ikea. Deze kookplaat is een goed alternatief voor als je liever wat minder geld uitgeeft.

Beste uit de Test: Bora Puru 80 cm

Volledig scherm Beste uit de Test: Bora Puru 80 cm. © Consumentenbond

De Bora Puru heeft een uitstekend werkend afzuigsysteem. De afvoerstand (die lucht naar buiten afvoert) werkt beter dan de recirculatiestand (voert de lucht via een koolstoffilter weer de ruimte in). In de recirculatiestand worden geurtjes merkbaar minder. En in de afvoerstand zuigt hij bijna alle damp weg.

Vanwege het geïntegreerde afzuigsysteem hebben de meeste inductiekookplaten met afzuiging minder ruimte voor pannen. Toch kun je met de Bora Puru met vier grote pannen tegelijk koken. De bediening is eenvoudig en het display is makkelijk af te lezen.

Niet alleen ongewenste geurtjes verwijdert dit apparaat prima. Ook met vetspatten weet de afzuiging wel raad. In kook- en bakprestaties is deze Bora geen hoogvlieger, maar goed genoeg.

Nadeel van dit apparaat is dat de kookplaat erg lastig schoon te maken is.

Alternatief: Ikea Fördelaktig 60 cm

Volledig scherm Alternatief: Ikea Fördelaktig 60 cm. © Consumentenbond

De Fördelaktig van Ikea is op dit moment een van de goedkoopste inductiekookplaten met afzuigsysteem die is getest. Het is een van de weinige in z’n soort met een breedte van 60 centimeter.

De afzuiging werkt redelijk, maar maakt veel herrie. De kookplaat is snel, maar de kookzones worden niet gelijkmatig verhit. Wie probeert een mooie pannenkoek te bakken op dit apparaat zal daar nog best moeite mee hebben.

De downdraft-afzuiging is vooral erg goed in het opnemen van vetspatten. In de afzuigstand verdwijnt ook stoom uitstekend.

Zowel de afzuiging als de kookplaat zelf hebben plus- en minpunten. Het is dus maar net wat je het belangrijkst vindt aan een kookplaat met afzuiging. Maar voor de prijs hoef je hem niet te laten liggen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.