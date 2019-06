Gemeente geeft vakantiegangers mobiel alarmsysteem tegen inbrekers

In meer dan vijftig huizen van vakantievierende inwoners komen alarmsystemen te hangen. Waar die tijdelijk te vinden zijn, houden de gemeente en het betrokken beveiligingsbedrijf bewust stil. Maar duidelijk is dat inwoners verspreid over de hele stad gebruikmaken van het aanbod.

Infrarood

Quote We weten niet precies waarom juist in Veenendaal veel inbraken plaatsvin­den Woordvoerder gemeente Veenendaal ,,We kunnen alle alarmsystemen meermaals en dus in verschillende woningen inzetten tijdens de vakantieperiode’’, zegt directeur Eddy Diepenbroek van Schipper Security. Zijn bedrijf levert de systemen en leest deze ook uit.



Het gaat om infraroodsystemen. Als in een woning bij afwezigheid van de bewoners toch beweging wordt gedetecteerd, krijgt een beveiliger een telefonische melding. Die brengt een bezoek aan de woning. Indien nodig rukt ook de politie uit.

,,We hebben nog geen alarmmelding gemist’’, zegt Diepenbroek trots over de eerste ervaringen met het systeem in de afgelopen jaren.

Afgelopen twee jaar was de inzet volgens de gemeente dan ook een succes. Er zijn ook geen inbraken geweest in huizen met het alarmsysteem. Maar er zijn ook geen inbrekers op heterdaad betrapt.

‘Mogelijk is het de toegankelijke ligging’

Het mobiele alarm moet dan wel het gemiddelde aantal woninginbraken (60) in Veenendaal in juni, juli en augustus naar beneden zien te krijgen. Maar ook bewustwording is een doel. Volgens de gemeente heeft het alarmsysteem het veiligheidsgevoel van de bewoners vergroot.

De actie met de alarmsystemen is volgens Diepenbroek in geen enkele andere gemeente te vinden. ,,We weten dat in Veenendaal het aantal woninginbraken in de vakantieperiode stijgt’’, zo verklaart een gemeentewoordvoerder de keuze om het alarmsysteem beschikbaar te stellen.

,,We weten niet precies waarom juist in Veenendaal veel inbraken plaatsvinden. Mogelijk komt dat door de toegankelijke ligging, met A12 en A15 die via de Rijnbrug snelle toe- en uitvalswegen voor inbrekers bieden.’’

Veiligheidsplan

Eind vorig jaar werd met de gemeenten Renswoude, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en het Openbaar Ministerie en de politie een veiligheidsplan opgesteld. Vooral om woninginbraken tegen te gaan.

Daarbij benadrukt Veenendaal dat de verantwoordelijkheid voor een goede beveiliging van een woning bij inwoners zelf ligt. Zij moeten zorgen voor goede sloten, een tijdschakelaar op lampen en de buren laten weten als zij op vakantie gaan. Ook moeten ze hun afwezigheid niet rondbazuinen op sociale media.