Geef je op voor nieuwe kleine make-over in videoserie De Stijl van Eva

Aanmelden kan vanaf vandaag tot en met 12 november 2021, via de link onder dit artikel. Stylist Eva van de Ven gaat namens vtwonen op bezoek bij mensen die graag hun woning een nieuwe look willen geven en daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken.

,,Ik zie het als een kleine make-over”, zegt Eva over de serie die op deze site te zien zal zijn. Kijkers kunnen haar kennen van het SBS6-programma Weer verliefd op je huis, waarbij een flinke verbouwing met een totaal nieuw interieur wordt vormgegeven. Bij vtwonen De Stijl van Eva gaat het alleen om de zithoek, een kinderhoek, of zoeken mensen hulp bij de kleur op de muren.

‘Bewoners hebben aanmoediging nodig’

,,Ik hoop ze een zetje te geven en aan te moedigen op die voet zelf door te gaan”, zegt Eva erover. ,,Soms hebben de bewoners wat aanmoediging nodig. Ze hebben een voorbeeld nodig van hoe het óók kan, passend bij de smaak die ze hebben natuurlijk. Samen met een klusjesman heb ik maar één dag nodig. Het wordt een uitdaging om met een klein budget een verschil te maken, maar ik weet dat het kan en wil dat graag laten zien.”



De kandidaten krijgen niet zomaar een mini-make-over. Die maken namelijk een zelfgemaakt (streek)gerechtje. ,,Wat eten voor een chef is, is interieur voor mij”, zegt Eva daar over. ,,Food for the soul. Ik hoop mensen te raken, een warm en liefdevol gevoel te geven en dat kan eten ook doen. Het kan gezelligheid uitstralen en een thuissfeer creëren. Ik vind het leuk als mensen kleine streekgerechtjes uitserveren, want ik cross heel Nederland door.”

Quote Wat eten voor een chef is, is interieur voor mij Eva van de Ven

Eva deed al make-overs toen ze 16 jaar was

Eva van de Ven (37) had naar eigen zeggen nooit durven dromen dat dit haar baan zou kunnen zijn. ,,Ik heb een broertje van dertien jaar jonger en toen ik een jaar of zestien was, vond ik het al leuk om zijn kamer een make-over te geven. Nog voordat ik ging studeren was ik erg met interieur bezig. Ik reisde veel met mijn moeder mee, die muzikant is, en probeerde overal waar ik kwam mijn eigen plekje te maken.”

Ze studeerde aan de creatieve vakschool Sint Lucas in het Brabantse Boxtel en werkte jaren lang achter de schermen bij commercials en televisieprogramma's, zoals Goede Tijden Slechte Tijden en Penoza. ,,Het was mijn taak om een karaktergericht interieur neer te zetten. Ik zorgde dat alles wat je op de achtergrond zag, paste bij de persoonlijkheden. Die vertaling maak ik nu ook bij vtwonen. Ik probeer me in te leven in de mensen bij wie ik over de vloer kom. Ik vind wat ik ontwerp zelf ook mooi, maar het is heel belangrijk dat ik mensen goed leer kennen, door vragen te stellen en erachter te komen wat ze mooi vinden en hoe ze leven. Ik heb er echt zin in om met deze serie aan de slag te gaan.”

De serie wordt opgenomen op video. Bekijk vanaf 7 november iedere zondag de nieuwste afleveringen op deze ​website. ​Wil je zelf een mini-make-over van Eva? Geef je hieronder op. Wil je een mail ontvangen als er een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van AD Wonen onder het aanmeldblok.

Volledig scherm De Stijl van Eva, vtwonen © Entertainment by DPG Media

