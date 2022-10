Fundaparel of niet? Binnenkijken in een wel héél authentieke boerderij: ‘Het is bijna Spartaans’

Is dit een Fundaparel of niet? De familie Enklaar zoekt nieuwe bewoners voor deze authentieke boerderij op landgoed Het Stroot in Enschede. En de verrassing: ook voor vier nieuwe schuurwoningen op dit erf. Snel even binnenkijken, voordat alles anders wordt.

Als je de foto’s op Funda ziet, dan denk je dit kan niet waar zijn. Hier is vast een stylist losgegaan. Die kanten gordijntjes voor het raam. De oude Philips-radio in de eetkamer. Een bakelieten wandtelefoon. Het lijkt wel een museum. Wat is dit? En wie woont hier?

Je kunt het je bijna niet voorstellen. Maar eigenaar Arnold Enklaar verzekert ons dat er geen stylist binnen is geweest en dat de laatste pachter, Herman ter Mors, begin dit jaar is overleden.

Op de vraag of we even mogen binnenkijken, reageert Enklaar positief. „Want we zijn er zelf ook heel gek mee”, zegt hij over zijn bijzondere boerderij op landgoed Het Stroot, in het buitengebied tussen Hengelo en Enschede.

Diezelfde middag begint zijn rondleiding via een krakende, groene houten deur aan de zijgevel. Binnen is het donker en bedompt. En die geur! De eigenaar glimlacht. „Ja, er is hier flink gestookt.”

Stop!

In de hal loop je meteen tegen de oude waterpomp aan. Er is geen keuken, wel een kachel. En water en elektra, maar geen centrale verwarming. „Het is heel sober, bijna spartaans”, zegt Enklaar. En daar is niets aan gelogen. Op de grond een kille, rode betonnen vloer. De wanden zijn bekleed met verrookt behang. In de gordijnen leven spinnen zich uit. Naast de voordeur hangt nog een sleutelbos, en aan de muur een kapstok. Het is alsof Herman ter Mors elk moment binnen kan komen. „Ho, stop!”, waarschuwt de eigenaar. „Nu niet verder naar achteren lopen.”