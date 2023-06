Frank: ‘Er ligt 1,9 kilometer aan slangen onder de vloer voor de vloerverwarming’

600.000 huishou­dens komen dit jaar in aanmerking voor huurverla­ging

Een huis huren heeft minder voeten in de aarde dan kopen. Wel moet je letten op een aantal zaken, zoals een huurcontract of huurverhoging. De verhuurder mag bijvoorbeeld maar één keer per jaar de prijs verhogen. We leggen twee deskundigen de vijf meestgestelde vragen en antwoorden voor.