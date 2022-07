Fors meer aanbod koopwoningen, maar prijzen blijven voorlopig hoog

Het aanbod te koop staande woningen groeit snel in Nederland. In het tweede kwartaal stonden er 54 procent meer huizen te koop dan in de eerste drie maanden van het jaar. Makelaarsvereniging NVM noteert wel weer een huizenprijsstijging van 3,5 procent naar gemiddeld 448.000 euro van alle verkochte bestaande woningen.

Dat laatste is opvallend omdat in het eerste kwartaal de prijzen 2,1 procent daalden. Daarna kwamen er meer tekenen van een afkoelende markt binnen: minder bezichtigingen en minder overbiedingen. En er zou ook met minder geld worden overboden dan voorheen, zo constateerde Makelaarsland als een van de grootste kantoren van Nederland. Er waren de laatste maanden bovendien meer huiseigenaren die hun vraagprijs naar beneden aanpasten en starters wisten vaker dan de laatste jaren toe te slaan, ontdekte De Hypotheker.

Ruimere markt positief voor woningzoekenden

De NVM is positief gestemd over de ruimere markt waar woningzoekenden mee te maken krijgen. ,,We hebben te lang nee moeten verkopen aan te veel geïnteresseerde kandidaat-kopers en dat frustreert iedereen enorm”, zegt makelaar Lana Gerssen van de NVM-vakgroep Wonen. ,,De absolute gekte lijkt dit kwartaal af te nemen met minder bezichtigingen per woning en minder extreme biedingen, ook al zijn er verschillen per regio”, stelt ze verder.

Toch is de balans nog ver te zoeken. ,,Ook in het tweede kwartaal werden opnieuw 8 van de 10 woningen boven de vraagprijs verkocht. Van een structureel ruim woningaanbod is nog zeker geen sprake.” De huizen worden ook nog altijd snel verkocht, gemiddeld in 24 dagen tijd. Dat zijn allemaal cijfers van bestaande woningen. Bij nieuwbouw valt op dat er zeer weinig woningen in de verkoop gingen, namelijk vijfduizend. Dat is bijna de helft minder dan vorig jaar en het laagste aantal sinds 2014.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aan het einde van het tweede kwartaal stonden ruim 25.300 woningen te koop. Dat is 54 procent meer vergeleken met het eerste kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden is het ruim 42 procent meer. Het zijn vooral hoekwoningen (+66 procent) en tussenwoningen (+64 procent) die op de markt zijn verschenen.

De verwachting was dat de prijzen niet meer zo hard zouden stijgen omdat de hypotheekrente zoveel hoger ligt dan begin dit jaar. Gemiddeld van 1,5 procent naar zo'n 4 procent. Dat de prijzen toch weer met 3,5 procent stegen is daarom opmerkelijk. Huizenkopers kunnen immers minder geld lenen, tegen fors hogere maandlasten. Wel wijst de NVM erop dat de gigantische jaar-op-jaar-stijgingen voorbij zijn. Vorig jaar nog 21,1 procent, nu 10,6 procent.

Verloop huizenprijzen

Naar verklaringen voor de prijsstijging is het gissen. Mogelijk zijn er toch starters geweest die nog snel alles uit de kast hebben getrokken om niet de boot te missen nu de hypotheekrente oploopt en de leencapaciteit mogelijk verder afneemt. ,,Het kan ook altijd zo zijn dat de prijs in een kwartaal wat hoger ligt omdat van een bepaald type huizen meer is verkocht, bijvoorbeeld al verduurzaamde huizen met een beter energielabel”, zegt woningmarktanalist Jasper du Pont. Ook de NVM wees er eerder al op dat energiekosten een grotere rol spelen bij de keuze voor een huis.

In hun ramingen zijn de banken inmiddels zuinig over het toekomstig verloop van de huizenprijzen. ABN Amro rept deze week in een analyse over de aangetaste koopkracht van huishoudens en de vergrote dreiging van een economische recessie. De maximale hypotheek daalt en het aantal woningverkopen daalt relatief gezien ook. De bank denkt dat de prijzen dit jaar nog wel stijgen, maar komend jaar stabiliseren. Veel hangt af van wat de rente verder gaat doen, de ontwikkeling van de lonen en toekomstig overheidsbeleid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.