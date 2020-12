Foekje trotseerde de ijskou en bouwde, dankzij YouTubefilmpjes, een prachtig huis

Binnenkijken Wiekert (60) verliet als kleuter de familie­boer­de­rij. Nu is hij terug: ‘Alle meubels had ik bewaard’

4 december Wiekert Dam woont in Ridderkerk op de plek waar hij werd geboren: in een boerderij die hij, toen hij 5 jaar oud was, moest verlaten. Daarmee is voor hem een droom uitgekomen. Nu er nog een museum van maken.