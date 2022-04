Flamingoroze, mosgroen: met deze verf breng je je woonkamer terug in jaren '70-stijl

Hessel is een echte retro-queen. Als blogger, stylist en influencer houdt ze zich graag bezig met vintage en revival. Tien jaar geleden stapte ze over van mode op interieur. Met Enter my attic is ze actief op Instagram, waar ze 39.000 volgers heeft.



Ook heeft Hessel een studio met showroom op De Werf in Alphen, gevestigd in een oude fabriekshal. Haar eigen huis is echter haar grootste visitekaartje, want dat kreeg recent een make-over in de retrokleuren, van haar eigen verflijn Retro Revival. Een palet van tien kleuren met namen als Epic Green en Iconic Red.