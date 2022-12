Filmpjes van loodgieter Anouar zijn razend populair: ‘Aantal clicks verklapt hoe serieus de energiecrisis is’

Vorst op komst: zo gebruik je de sneeuw en de kou in je voordeel

Het heeft even geduurd, maar Koning Winter heeft zijn intrede nu toch echt gedaan. Het is steenkoud buiten en volgend weekend kunnen we op meerdere plekken in het land sneeuw verwachten. Voor de koukleumen onder ons is dat allemaal maar niks. Komt nog eens bovenop dat de gasrekening fors zal toenemen. Toch zijn die kou en sneeuw niet alleen maar rot en onhandig. Op deze manieren maak je er handig gebruik van.

5 december