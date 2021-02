Esmé en Daan verkopen hun bovenhuis ‘met eigen karakter’: ‘Wij hebben de best denkbare onderburen’

Mijn tuin André is trots op zijn tuin die opgaat in het achtergele­gen duinland­schap

24 januari André Smit is natuurgids in het Westduinpark, een langgerekt, beschermd duingebied bij Den Haag. Zijn kennis over en liefde voor de duinen en de zee is dan ook groot. Toen hij zijn achtertuin liet ontwerpen, was zijn geliefde Westduinpark het uitgangspunt.