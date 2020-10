Ergonomisch werken: maak je eigen stabureau voor thuis

Velen van ons werken nog wel even thuis. En dan is een stabureau geen gek idee. Je denkt misschien dat zo’n bureau heel duur is, omdat je een mechanisme nodig hebt om het blad te liften. Dat valt mee, we moeten vooral slim zijn. Deze klus is veelzijdig; we gaan meten, zagen, schilderen en boren. Afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp is dit karwei ook geschikt voor beginnende klussers. Creativiteit is niet per se nodig, laat je online volop inspireren.