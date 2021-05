Energielabel A is weer een zeldzaamheid geworden

Meer burenru­zies in coronajaar 2020: ‘Je gaat je ergeren aan geluiden die er altijd al waren’

18 mei Bij buurtbemiddelingsorganisaties zijn vorig jaar zo’n 20.000 conflicten tussen buren gemeld, circa 2500 meer dan in 2019. Geluidsoverlast was het grootste probleem. Er kwamen vooral klachten binnen over luidruchtig spelende kinderen, harde muziek en lawaai door verbouwingen.