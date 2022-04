Een warmtepomp van drie meter hoog in de achtertuin? ‘Slapeloze nachten van dat monster’

Het zal je maar gebeuren. Onlangs je tuin opgeknapt voor de zomer, krijg je opeens het bericht dat er misschien een warmtepompsysteem van bijna drie meter hoog en twee meter diep in de achtertuin komt. ,,Mijn tuin gaat dan naar de kloten”, zegt Henk Nennie (63), terwijl hij vanuit zijn jaren 60 woning in Zoetermeer naar buiten wijst. ,,En je kijkt ook tegen dat ding van de buren aan. In de zomer leven wij in de tuin.”