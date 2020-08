Een stoer huis van staal, hout en beton: ‘Ongewoon is voor ons gewoon’

Op het balkon aan de achterkant van hun huis staat een vrouw. Statig tuurt ze voorbij de diepe tuin, het wijde akkerland in. Ze is van kunststof, groen en heet Annie. Zo noemen Pieter en Christien de Jong haar tenminste. Het kunstwerk kochten ze van een plaatsgenoot.



Pieter (55) en Christien (52) houden wel van speelsheden. Want wie heeft er nou een complete automatiek in de tegeltjeswand van zijn keuken verwerkt? Van die klepraampjes met daarnaast een muntgleuf? Nou, zij dus. Er liggen overigens geen kroketten of bamischijven in. Wel sleutelbossen, telefoonopladers, brillen en dat soort werk.