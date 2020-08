Een jonge tuin vol meerstammige bomen: ‘Geeft geweldige doorkijkjes’

Jan Willem en zijn partner kochten het huis in 2016, een grote tuin was altijd al een wens. ,,Tuinieren is een grote hobby van ons beiden, dus we zijn erg blij dat dat eindelijk is gelukt. Een deel van de tuin was al best aardig, een beetje oubollig misschien. Maar goed mee te leven. De vorige eigenaren hadden echter net een extra stuk grond van de gemeente gekocht, maar daar nog niks mee kunnen doen. Dat blanco canvas was dus helemaal voor ons.”