Een huis om in te wonen, niet om geld mee te verdienen

Het is de laatste maanden een beetje gek voor SP’er Sandra Beckerman om Julius Terpstra, haar collega-Kamerlid van het CDA, te horen praten over het belang van volkshuisvesting, een nieuw ministerie, afschaffen van de verhuurdersheffing en een opkoopverbod voor beleggers. Standpunten die al jaren voornamelijk van de linkse oppositie komen en het CDA hooguit op onderdelen steunde. ,,Het is duidelijk dat het CDA spijt heeft over hoe volkshuisvesting de laatste dertig jaar is verwaarloosd. Nu komt de regeringspartij met mooie voorstellen, maar dat is heel erg laat. Mijn vraag is dan ook vooral: blijft het bij mooie woorden? Toen we onlangs de sociale huren hebben bevroren, stemde het CDA tegen.”