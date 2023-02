‘Een enorme uitdaging’, toch moet Ardin (41) ervoor zorgen dat er 60.000 studentenwoningen bijkomen

Bouwer ‘erkent schuld aan schade’ in geplaagde nieuwbouw­wijk De Poelen, blijkt uit opname

Dura Vermeer heeft minstens een deel van de schade in nieuwbouwwijk De Poelen veroorzaakt en ook erkend. Dit heeft een bemiddelaar gezegd tegen gedupeerde kopers in een gesprek over de afhandeling. Het gesprek werd opgenomen en is in het bezit van het AD.