Een duurzamer interieur is binnen handbereik met deze tips

2020 is alweer in aantocht en er zijn heel wat trends te spotten op het gebied van wonen. Duurzaamheid was het afgelopen jaar al een belangrijk thema in de interieur- en designwereld. De verwachtingen zijn dat deze trend in 2020 alleen maar groter zal worden. Sterker nog, het wordt volgens Marieke Eyskoot de nieuwe manier van leven, vertelt ze aan Eigen Huis & Tuin.

Goed gevoel

Het wordt voor veel mensen steeds belangrijker om te weten waar producten vandaan komen en hoe deze zijn gemaakt. Ze willen er een goed gevoel aan overhouden. Hoe producten het milieu beïnvloeden speelt daarom een steeds grotere rol. Duurzaam hoeft ook niet altijd ingewikkeld te zijn, er zijn verschillende manieren hoe je duurzamer om kunt gaan met jouw interieur.

Tweedehands

Als je echt voor duurzaam wilt gaan dan kun je eigenlijk het best kiezen voor tweedehands spullen. Eigenlijk heb je geen nieuwe spullen nodig, vindt Eyskoot. ,,Spullen genoeg, dus het is echt niet nodig om nieuwe te kopen.’’ Zelf heeft Eyskoot haar huis volledig ingericht met tweedehands spullen, zelfs de eikenhoutenvloer is tweedehands. ,,Erg duurzaam en het scheelt ook nog eens een hoop geld.’’

Duurzame items

Kun je niet alles tweedehands vinden? Zoek dan naar duurzame producten. Duurzaamheid heeft de volgende kenmerken: langdurigheid, weinig slijtage en duurzam geproduceerd. Meubels die gemaakt zijn van gecertificeerd hout zoals bijvoorbeeld teakhout zijn duurzaam. Gecertificeerd hout komt uit een duurzaam beheerd bos. Ook meubels die gemaakt zijn van gerecycled materiaal zijn duurzaam.

Duurzame producten kun je vinden bij gespecialiseerde bio-bouwmarkten en webshops. Ook lokale producten zijn een stuk beter voor het milieu, vertelt Marieke. ,,Koop je meubels dus bij winkels die hun producten in Nederland of Europa maken. Zo steun je ambachtslieden en het scheelt vervoer, wat beter is voor het milieu.’’

Tips van Marieke

Wil je thuis milieuvriendelijker aan de slag gaan? Met deze praktische tips draag je bij aan een duurzamere samenleving:

1. Isolatie

Zorg dat je je huis goed isoleert. Isolatie is één van de belangrijkste dingen om te als je duurzamer wilt leven. Daarnaast is het ook fijn voor jezelf omdat je een hoop tocht buiten de deur houdt en veel geld bespaart. Isoleer goed onder de deuren en plak reflecterend folie achter de radiotoren. Zo blijft je huis warm zonder dat de temperatuur omhoog hoeft.

2. Keukenapparaten

Waar het kopen van tweedehands spullen in de meeste gevallen duurzaam is, geldt dit volgens Marieke niet altijd voor keukenapparatuur. ,,Oude koelkasten verbruiken vaak zelfs meer energie. Dus de aanschaf van een nieuwe duurzame koelkast is dan vaak milieuvriendelijker.’’

3. Geen plastic vloeren

Ook kun je beter niet kiezen voor plastic vloeren. Die zijn zowel voor jezelf als het milieu niet aan te raden. Wanneer je over de vloeren heenloopt kunnen er plastic deeltjes loslaten, die via lucht in ons lichaam terecht komen. Dat is niet goed voor de gezondheid. Je kunt dus beter kiezen voor gecertificeerd en gerecycled hout of natuursteen.

4. Verwarming

Zet je verwarming lager, 18 of 19 graden is meestal hoog genoeg. Deze temperatuur schijnt zelfs beter te zijn voor je hersenen. Naast dat het duurzamer is om de verwarming lager te zetten bespaar je ook energie. Zet je je verwarming een graad lager dan bespaar je al 7% energie en dus ook CO2 uitstoot. Ook als je het koud hebt in bed kun je beter kiezen voor een warm kruikje in plaats van de verwarming omhoog draaien.

5. Verf

Is je interieur toe aan een nieuw kleurtje? Kies dan voor natuurlijke verf zonder schadelijk chemicaliën. Dit is beter voor jezelf en beter voor het milieu. De natuurlijke verf is onder andere verkrijgbaar bij: Fairf, Auro en Aquamarijn.