Een badkamer onder de trap en eettafel in het kozijn; Emmelie woont in een achterhuis van 25 vierkante meter

WONEN ‘Volwassen’ witte muren zijn niets voor Kim: ‘Ik pak heel vaak de kwast’

22 januari Okergeel, paars, roze: Kim de Vaal heeft het liefst zoveel mogelijk kleur in haar flat in Papendrecht. ,,Ik heb in het begin een ‘volwassen’ interieur geprobeerd, maar ik was die witte muren al snel zat.’’