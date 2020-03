‘Dweilen is een rotklus!’ Zo blijf je nog een beetje gemotiveerd

Marja Middeldorp weet dat het voor veel mensen een vervelende bezigheid is. ,,Je kunt mij een bezem geven en als ik begin in de straat, kom ik uit in Spanje. Heerlijk vind ik het. Maar dweilen is een rotklus. Daar heb ik altijd al iets tegen gehad. Als je het in stapjes doet, word je toch nog blij van de inspanning.”

Helemaal een doorn in het oog is de mop. ,,Een mop is een mop - een grap - want hij dweilt niet. Een beetje het vuil heen en weer vegen, daar heb je dus niets aan. En ik zie het op veel plekken gebeuren.” Hoe het wel moet volgens Marja in vijf stappen.

Stap 1

,,We gaan éérst stofzuigen. Heel logisch: je wilt je stof kwijt. Anders heeft het geen zin om te dweilen. Dan blijf je maar uitwringen.”

Stap 2

,,Je vult een emmer voor de helft met warm water. Heet water is niet nodig, want bacteriën dood je pas bij minstens 55 graden en zo warm krijg je het niet. Doe bij het water een paar druppels allesreiniger. Zo puur mogelijk, niet een allesreiniger met verzachter of geurtjes. Je hebt alleen de zeep nodig om te ontvetten.”

Stap 3

,,Pak een dweilstok met een plat einde. Doe er een microvezel doek omheen. Ja, eerst in het sopje natuurlijk en even uitwringen. Hij moet niet kleddernat zijn.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © ADN Beeldredactie

Stap 4

,,Nou, dan ga je dus over de vloer heen met de dweil. Als je een vlek ziet of strepen, dan kun je het beste even het microvezeldweiltje met de hand vastpakken om het weg te wrijven.”

Stap 5

,,Nu komt mijn geheim: ik verdeel het huis in vakken. Als één vak is gedaan, pak ik een droog microvezeldoekje om dat deel van de vloer te drogen. Anders moet je met je voeten zo over de natte vloer heen. Het heeft allerlei voordelen. Om te beginnen motiveert het om door te gaan omdat een vak er al zo mooi glimmend uitziet. Tussendoor kun je bovendien het water verschonen als dat nodig is. Gefaseerd werken, dat helpt echt!”

Het is dus een taak waar je ook wat geduld voor nodig hebt. ,,Ik zie soms emmers... dat lijkt wel bruine bonensoep! Neem er de tijd voor en als de vloer dan langzaam opknapt heb je nog lol in je werk ook", besluit Marja.