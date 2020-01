Durven doen: moderne nieuwbouw met een klassiek interieur

Amsterdams apparte­ment te koop voor 11,5 miljoen euro, inclusief meubels

10 januari Terwijl de woningnood in Amsterdam hoog is en de verkoopprijzen weer aan het stijgen zijn, staat op de Dam een pied-à-terre van 11,5 miljoen euro te koop. Het zijn – in elk geval op Funda – de duurste vierkante meters in Amsterdam die nu te koop staan.