Dure narcissenbollen ingestopt volgens het lasagnesysteem

Eigen tuin eerstTuingoeroe Romke van de Kaa vertelt elke week hoe je een lustoord maakt van een dorre lap grond. In september kunnen de narcissenbollen de grond in. De Thalia is behept met elegante witte bloemen en die hoeven niet duur te zijn.

Voor een instructiefilmpje dat ik beroepshalve moest maken, had ik snel wat bloembollen nodig. Op naar Intratuin, dus. Daar was keus te over en hing alles overzichtelijk tentoongesteld in alfabetisch geordende zakjes. Gauw wat meegegraaid en de bordjes ‘uitgang’ gevolgd.

Intratuin is net Ikea. Denk maar niet dat je op weg naar de kassa een stukje kunt afsnijden. Je moet en zal via de kamerpalmen, goudvissen en het hondenvoer.

Lasagne

Thuis het filmpje opgenomen, over bloembollen planten volgens het lasagnesysteem: je plant bloembollen in een grote pot in laagjes. Eerst een laag hydrokorrels onderin de pot, ten behoeve van een goede afwatering. Dan de pot voor twee derde vullen met potgrond. Onderop de tulpen, die het laatst bloeien. Dan een laagje potgrond en daarop wat narcissen, die eerder bloeien. Weer een laagje grond en ten slotte ter afsluiting de vroegste bloeiers, in dit geval sneeuwroem. Afsluiten met een laagje potgrond. Zo heb je de bloeitijd van je pot bloembollen met drie vermenigvuldigd.

Als tulp koos ik ‘Spring Green’, een tulp met roomwitte bloemblaadjes met een speels groen veegje. Als narcis nam ik ‘Thalia’, die elegant knikkende witte bloemen heeft.

Dure bollen

En over die ‘Thalia’ wil ik het hebben. Of liever gezegd: over de prijs. Toen ik het zakje met tulpenbollen openmaakte, rolden er zeven bollen uit. Niet royaal, voor de grote pot die ik moest beplanten. Maar het kon nóg kariger, want in mijn zakje narcissen vond ik er maar vijf. Naar de ontbrekende twee heb ik zelfs nog even gezocht.

Met het enorme etiket vol plant- instructies in drie talen, en het daaraan vastgeniete plastic zakje, had ik meer verpakking dan bloembol gekocht. En dat voor de prijs van 4,29 euro. Meer dan 85 cent per bol! Het waren biobollen, dat wel, maar als je narcissen teelt zonder bestrijdingsmiddelen om ze vervolgens op deze manier te verpakken, dan red je de planeet toch ook niet.

De gangbare prijs voor Narcissus ‘Thalia’ is zo’n 30 tot 40 eurocent per stuk. Biologisch geteeld zouden ze tussen de 50 en de 60 eurocent moeten kosten. Ik zou zeggen: bestel ze via internet en bestel er geen vijf, maar vijftig. Dan krijg je ze misschien ook nog gratis thuisgestuurd.

September

Bloembollen plant je vanaf nu, maar de ene bloembol kan vroeger de grond in dan de andere. Voor narcissen is september een goede planttijd, met het planten van tulpen zou ik nog even wachten. Die zet je later, in oktober of november, in de grond.

Je zou verwachten dat je dergelijke informatie op het reusachtige etiket van mijn gekochte bloembollen zou vinden, maar nee, daarop staat: planttijd van september tot december.