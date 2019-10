Droomverbouwing: Marije Bolt toverde boerderij om tot woonpaleis

foto'sEen verbouwing kost in de meeste gevallen een flinke som geld, maar niet als je het slim aanpakt. Marije en Jeschurun Bolt hebben een hele woonboerderij in het Friese Molenend aangepakt voor zo min mogelijk geld.

,,Van kleins af aan was het mijn man zijn droom om een kleine woonboerderij te verbouwen”, vertelt Marije Bolt. Zelf komt ze uit Leeuwarden en is ze een stadsmens, dus zij was niet direct enthousiast om op het platteland te wonen. Omdat dit boerderijtje nog wel in een dorp lag, op loopafstand van het centrum, gingen ze toch het avontuur aan. Samen met hun kinderen.

Volledig scherm Nieuw dak.

De verbouwing

Om te beginnen hebben ze eerst iemand gevraagd die alles voor hen wilde tekenen. ,,Gelukkig wisten we zelf heel goed wat we wel en wat we absoluut niet wilden, dus daar hebben we niet veel moeite mee gehad.” Maar dan komt het echte werk. Het gezin heeft twee jaar alleen op de benedenverdieping gewoond, daarna hebben ze in korte tijd beneden afgebroken en ook weer opgebouwd. ,,Eigenlijk hebben we al die tijd gewoon in het huis kunnen wonen, op twee weken na, omdat het plafond gedaan moest worden.”

Verder heeft het stel het meeste zelf gedaan. Marije heeft alles uitgedacht en Jeschurun kan goed klussen, dus dit was een perfecte combinatie! Waar ze wel tegen aanliepen was tijd. ,,Je hebt nergens meer de tijd voor, daarom wilden we ook echt niet langer dan 2 jaar in de verbouwing zitten.”

Low budget

,,We houden allebei wel van klussen, maar dan wel van low budget en daar heb je echt de tijd voor nodig!” Zo heeft het stel bijvoorbeeld een jaar moeten zoeken naar een vrijstaand bad op Marktplaats. Een lange tijd, maar het was het lange zoeken waard, want ze hebben hem uiteindelijk toch voor slechts 50 euro op de kop getikt. Ook de keuken is niet zo duur als hij eruitziet, zegt Bolt. De binnenkastjes zijn van IKEA met op maat gemaakte frontjes!

Daarnaast hadden ze ook een perfecte oplossing voor een goedkope vloer ,,We hebben de vloer beneden geverfd met garageverf, dit is supergoedkoop en ziet er ook nog eens mooi uit. Een verbouwing hoeft dus niet heel duur te zijn, als je er maar de tijd voor neemt!”