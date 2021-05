Drie uur nadat Michel de sleutel van zijn nieuwe huis krijgt, waait het dak eraf

Zo blij als Bons vanmorgen was dat hij zijn appartement in Vlaardingen kan inruilen voor een eengezinswoning in de Zuidlandse Stationsweg, zo geschrokken is hij nu. ,,Ik was aan het wachten op mijn ouders die ik trots mijn nieuwe huis wilde laten zien. Ik had net op het zoldertje naar buiten gekeken toen ik die klap hoorde. Buren renden naar buiten, auto’s stopten. Iemand heeft de brandweer gebeld die direct met een hoogwerker kwam om het dak er verder af te halen.’’