Drie keer zoveel nieuwe energiecontracten vanwege spotprijzen

Licht-couturier maakt armaturen van soms wel 400.000 euro

18 april Rappers en royals kloppen bij hem aan. Niet slecht voor een student die in de garage van zijn schoonvader zijn eerste armatuur in elkaar sleutelde. Licht-couturier William Brand (56): ,,We verkeren in onzekerheid, maar ik put moed uit Aziatische klanten. Zij zijn weer up and running.’’