Drie bewoners vertellen over hun tiny house: van 1200 euro per maand naar 300 aan huur

Wendy leeft zelfvoor­zie­nend in een tiny house: ‘Woonlasten bedragen 250 euro’

19 juli Sinds drie jaar wonen Wendy van Leeuwen en haar vriend Timothy Meaker in een tiny house van 21 vierkante meter in Noordwijk. Aangesloten op leidingwater of het riool zijn ze niet, en elektriciteit wekken ze zelf op. Wat betekent dit voor je manier van leven, en wat kost het eigenlijk?