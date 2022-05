Drastisch anders tuinieren: 'Weg met gazons, perkplanten en andere waterslurpers’

Het is zover: de vliegschaamte is weg, maar hij is vervangen door een andere schaamte: sproeischaamte. Het besproeien van de tuin met kostbaar drinkwater wordt als asociaal gezien. Mensen sproeien nog steeds hun tuin, maar vooral ’s avonds, in het donker. Dan is het in onze tuinen vaak nog een geklater van jewelste, tot diep in de nacht.