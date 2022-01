Doodgewoon rijtjeshuis in Nijmegen heeft binnen exotische verrassingen

Op het eerste oog een doodgewoon rijtjeshuis in Nijmegen. Maar achter de voordeur schuilt een spektakel op interieurgebied. Meest bijzonder: de badkamer in Gaudí-stijl. Het huis staat te koop aangeboden op Funda en het duurde niet lang voor het viral ging op Instagram.

De makelaar spreekt in de verkoopadvertentie van een ‘een speelse split-level woning’, waar je ‘meteen een vakantiegevoel krijgt’. In de keuken, zittend aan een donkergroene bar, kijk je uit op bamboe in een tropisch regenwoud. In behangvorm, dat wel.

Aangrenzend aan de serre een enorme vijver met rotspartij én een jacuzzi die zelfs automatisch uit de grond komt. Maar het pareltje van dit huis is toch wel de Gaudí-badkamer. De typerende mozaïek-tegeltjes, de ronde vormen: hier moet heel veel werk in zitten.

Op Instagram-account Fundasfinest zijn veel mensen onder de indruk van de creativiteit. ‘Ik hoop dat de nieuwe bewoners het intact laten’, ‘wat jammer nou dat de badkamer al klaar is anders hadden we dit gekozen’, ‘mozaïek master’ en ‘leuk idee voor jullie badkamer joh!’, schrijven mensen.

Volledig scherm Serre en tuin met vijver. © Funda

Afrikaanse steppe

,,Ah, het gaat over het huis in Tolhuis?”, zegt Janine Beentjes van Makelaarsland, de makelaar die het huis op de markt brengt. Dat het huis veel aandacht krijgt, verrast haar allerminst. ,,Er zijn ook al best wel wat bezichtigingen geweest, een precies aantal mag ik niet noemen. Maar er is behoorlijk veel belangstelling.”

Het huis, dat sinds 19 oktober op de markt is, is echter nog niet verkocht. ,,De inrichting is natuurlijk smaakgevoelig. We zien wel vaker huizen met bijzondere inrichting, maar wij opereren dan ook landelijk”, zegt Beentjes.

Makelaarsland trekt de sfeer van het huis door naar de omgeving. Over het natuurgebied Hatertse Vennen, op loopafstand van Tolhuis: ‘In dit natuurreservaat waan je je op de Afrikaanse steppe’, staat in de advertentie. Wie wel in Gaudí's badkamer (met whirlpool) wil vertoeven, een drankje wil drinken in de tropen óf een giraffe wil trachten te spotten in de nabijgelegen Hatertse Vennen, kan een bod doen op het huis. Voor 350.000 euro is het van jou.

Volledig scherm De woning in Tolhuis. © Funda

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over wonen: