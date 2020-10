DNB verbaast zich: woningmarkt nog steeds oververhit, ondanks corona

Tweede Kamer wil uitstel van nieuw energiela­bel voor woning

23 september De invoering van een nieuw energielabel wordt mogelijk uitgesteld. Per 1 januari zou er een expert moeten langskomen om te checken wat de energieprestatie van een huis is, maar de Tweede Kamer wil niet dat huiseigenaren of huurders meer geld kwijt zijn voor een label als ze vervolgens zelf verantwoordelijk blijven voor de juistheid ervan.