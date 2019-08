Dit zijn de vijf woontrends voor het najaar

1. Behang

Behang mag overal zijn in het najaar. Niet alleen in de woonkamer, maar ook in de badkamer en slaapkamer kan behang prima, vindt Van den Berg. ,,Gebruik behang als verbindende factor in huis. Laat de kleur van het behang terugkomen in de rest van je interieur. Dit staat meteen heel stijlvol, terwijl het niet zo moeilijk toe te passen is. Een geel behang in combinatie met een geel kussentje op de bank bijvoorbeeld.”

2. Kleur

Eerdere trends toonden al méér kleur in huis, bijvoorbeeld door een halve muur te schilderen. Maar nu mogen ook alle muren een lekker kleurtje krijgen. En dat is volgens Denise goed te verklaren: ,,We zien steeds meer kleurrijke horecagelegenheden en hotels. Ook in tijdschriften komt veel kleur terug.’’ Kleur betekent niet dat je meteen voor een knalroze muur moet gaan. Maar je kunt kleur ook terug laten komen in je interieur door het te combineren met je behang. Kies een rustige kleur op het behang uit en schilder de langste muur mee in dezelfde kleur.”

3. Ronde vormen

In het koude najaar willen we het graag gezellig hebben in huis. Hierbij horen ronde vormen. Dit oogt minder hard dan vierkant meubilair. ,,Ga voor een rond voerkleed in combinatie met een ronde tafel. Dit ondersteunt elkaar. Maak het helemaal af met een ronde spiegel, de glinstering hierin breekt mooi in de ruimte”, aldus Van den Berg.”

4. Planten

De plant is niet meer weg te denken uit het interieur. Aangejaagd door alle andere plekken waar planten een prominentere plaats innemen. Niet voor niets: planten zorgen voor een gezondere leefomgeving, zo wordt ons van alle kanten op het hart gedrukt. Onze huizen staan er vol mee en dat mag volgens Denise van den Berg in het najaar zo blijven: ,,Je hebt nooit te veel planten in huis. Zeker in het najaar zijn planten leuk in huis omdat je zo buiten naar binnen haalt.”

5. Luxe stoffen

Een andere trend van het najaar: luxe stoffen. En hierbij betekent luxe niet meteen duur. Zo past binnen deze trend ook je vintage velvet bankje. ,,Hierbinnen mag je best gaan voor kleurrijke, luxe stoffen. Een kleurrijke bank die weer matcht met je behang bijvoorbeeld. Vergeet ook zeker niet om luxe stoffen te laten terugkomen in de gordijnen. Houd hierbij de kleuren wel wat neutraler. Zo houd je de aandacht meer bij de rest van het interieur.”