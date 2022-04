Dit zijn de trends van 2022 voor het tuinterras

vraag 't vtwonenHet is nog even koud, maar het duurt niet lang meer en het leven verplaatst zich naar de zonnige tuin. Onmisbaar is een lekkere zithoek. Wat zijn de nieuwste trends voor de inrichting van het terras? Barbara Natzijl van vtwonen praat je bij.

,,De staycation zet door”, vertelt Barbara. ,,We mogen wel weer op vakantie, maar we willen nog steeds ons eigen paradijs in de tuin maken. De lockdowns hebben een herwaardering voor de eigen tuin teweeggebracht.’’

Hoe maken we een droomtuin?

,,Mensen verplaatsen het leven van binnen naar buiten, bijvoorbeeld door buiten een soort woonkamer te maken. De ontwikkeling van buitenbanken is opvallend. Die worden steeds gelijkwaardiger aan de bank binnen, vaak voorzien van een allweather-stof, waardoor de bank niet meer als ‘buitenbank’ oogt. Prettige bijkomstigheid: je hoeft dan ook niet meer met kussens te slepen als het gaat regenen.

Je ziet ook steeds meer mooie buitenkleden die de zithoek buiten wat huiselijker maken. Eigenlijk verplaatsen we steeds meer woonfuncties naar buiten. Denk aan overkappingen met vuurtafels, een buitenbar, volwaardige buitenkeukens, bad én douche.”

Welke trend zie je in de stijl van die zithoek buiten?

,,Je ziet veel ronde vormen. Dat is een trend die binnen al even gaande is, vanzelfsprekend zien we dat nu ook terug in de ontwerpen van tuinmeubels. Denk aan ronde tafels, fauteuils met ronde vormen, ronde kuipstoelen voor aan de eettafel, ronde en ovale vloerkleden, maar ook lekkere ligstoelen die aanvoelen als een nestje. Oftewel, tuinmeubels met afgeronde hoeken en vloeiende vormen. Dat is heel organisch, minder hard door minder strakke lijnen. Het wordt gewoon allemaal wat vriendelijker.



Je ziet dat trouwens ook terug in de tuinontwerpen zelf. Borders en terrassen bijvoorbeeld, die worden nu minder strak en rechthoekig ingetekend. Ze vloeien op een natuurlijke manier in elkaar over.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Ronde vormen, natuurlijke en gevlochten materialen. Dat zijn enkele trends voor het tuinterras. © Stine Christiansen

Welke materialen passen daar bij?

,,Op de woonbeurs Maison et Objet in Parijs signaleerden we vorige week opvallend veel vlechtwerk en grof geweven materialen. Dat heeft een heel ambachtelijke en pure uitstraling. De hang naar handwerk zien we al een tijd terug in het interieur. Het is een trend die zal blijven en zich uiteraard uitbreidt naar de tuin. Ik zie dit weefeffect als aanvulling op de al bekendere webbing en rotan die veel verwerkt worden in rugleuningen en kastdeurtjes.

Dit vlechtwerk zagen we op veel manieren terug, zoals in stoelen en vloerkleden. Wat ik daar mooi aan vind, is dat je op een ingetogen manier toch structuur kunt creëren en met kleur kunt variëren. Bijvoorbeeld met verschillende aardetinten. Wie durft, kan kiezen voor een kleurrijk samenspel van lijnen. Over kleur gesproken: de felle kleuren die je nu in veel modewinkels ziet, komen ook naar de tuin. Je kunt bijvoorbeeld heel goed rode, blauwe, gele en groene stoelen combineren aan de buitentafel. Een vrolijke festivaluitstraling is het resultaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Welke trends zijn er nog meer?

,,Ook duurzaamheid wordt steeds vanzelfsprekender. Bamboe is dan een mooie optie. Bamboe is snel hernieuwbaar materiaal en daarom een heel duurzame keuze voor tuinmeubels. De uitstraling ervan is zonnig en doet denken aan tropische eilanden. Mooi met rotan en het groen in je tuin.’’

De palletbank was al populair. Nu vindt deze trend ook zijn weg naar het luxere segment. De vorm wordt gebruikt voor chiquere varianten die dezelfde diepe zit hebben en waarbij de armleuningen weg zijn gelaten.”