Dit zijn de tien meest genomen maatregelen om energie te besparen en dit leveren ze je op

Ongeveer de helft van de Nederlanders is van plan z'n woning te verduurzamen, zo blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer. Het gaat om zowel kopers als huurders. Centraal Beheer maakte een ranglijst van de populairste maatregelen die al getroffen zijn. Op verzoek van deze site loopt energie-expert Joris Kerkhof van vergelijkingsplatform Independer deze top 10 langs en legt per maatregel uit hoe het werkt en welk verschil het kan maken.

10. Het gasfornuis vervangen door elektrisch koken

,,Als je van het gasfornuis afstapt en overstapt op elektrisch koken, kan je al zo'n 6 procent van je gasverbruik besparen", zegt Kerkhof. ,,Bij een huishouden met een gemiddeld verbruik van 1500 kuub per jaar, komt dat neer op een besparing van 90 kuub. Met de huidige prijzen komt dit neer op een besparing van bijna 230 euro per jaar.”



9. De tuin vergroenen

,,Dit gaat meer om het klimaat, en niet per sé om je verbruik omlaag te brengen", zegt Kerkhof. Een concrete berekening valt bij dit punt dus niet te maken. Een groene tuin kan volgens Milieu Centraal een stuk beter tegen wateroverlast bij veel regen of extreme buien en geeft verkoeling en schaduw wanneer het heet is. Ook dieren, vogels en insecten profiteren.



8. De vloer of de bodem isoleren

Ook al verlies je via de vloer minder warmte dan door de muren of het dak, met vloerisolatie kun je tot zo'n 15 procent op je stookkosten besparen, zegt Kerkhof. Die stookkosten beslaan ongeveer 75 procent van je totale gasverbruik, weer die 1500 kuub per jaar. Gemiddeld stoken we dus 1125 kuub gas weg. Bespaar je daar 15 procent op door je vloer of bodem te isoleren, dan kun je jaarlijks ruim 430 euro besparen.



Volledig scherm Ter illustratie: monteurs zijn in een kruipruimte bezig met de installatie van vloerisolatie. © Cees Elzenga / hetoog.nl

Maar: vloerisolatie kost geld. ,,Afhankelijk van het type dat je kiest, kost het gemiddeld 40 tot 50 euro per vierkante meter. Het meest rigoureus is het vervangen van je bestaande vloer. Die kan je dan ook gelijk voorzien van vloerverwarming en goede isolatie. Mocht dat een te grote investering zijn, dan kan je de bodem van de kruipruimte isoleren met bijvoorbeeld isolatiechips of bodemparels.” Bodemparels zijn een soort korrels. Ze stoppen het optrekkend vocht uit de bodem en zorgen voor een droge en warmere vloer.

Nog beter dan de bodem van de kruipruimte te isoleren is de onder- of bovenkant van de vloer van isolatie te voorzien, zegt Kerkhof. ,,Bij voorkeur natuurlijk de onderkant, helemaal als je een kruipruimte hebt. Zo niet, dan kan je de bovenkant van de vloer isoleren, maar daardoor wordt de vloer natuurlijk wel wat hoger en moet je mogelijk ook aanpassingen aan de deur en drempels doorvoeren.” Ook goed om te weten: als je je vloer gaat isoleren, kun je gebruik maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (Isde).

7. Een slimme thermostaat nemen

Kerkhof: ,,Een slimme thermostaat helpt je slim om te gaan met het verwarmen van je huis. Hij kan zelf leren om je huis op een zo efficiënt mogelijke manier op te warmen en kan de cv-ketel aansturen zodat deze minder hard brandt als er minder warmte nodig is.”



Een slimme thermostaat kost grofweg tussen de 150 en 500 euro. ,,Hij geeft je ook inzicht in je verbruik, zodat je weet hoe veel gas je per dag of zelfs per uur verbruikt. Op die manier kan je ook je verbruik omlaag brengen en zo geld besparen. Er zijn thermostaten met bewegingssensors, of zij nemen via je mobiele telefoon waar dat je in huis bent. Zo vergeet je nooit de verwarming uit te zetten als je naar je werk op of vakantie gaat.”

6. Tochtstrips plaatsen

,,Ga je huis door op zoek naar naden en kieren bij deuren, kozijnen en ramen. Voel of er tocht van buiten komt, en daar kun je een strip tegen aanplakken", zegt Kerkhof. ,,Je hebt al rollen van een peur euro. Laat je adviseren door iemand van de bouwmarkt om voor jou de beste strips te kiezen.”



Welke tochtstrip heb je nodig? vtwonen legt uit hoe je de juiste kunt kiezen en waar je op moet letten.

Met tochtstrips kun je de warmte in huis houden en komt er geen (extra) kou van buiten je huis in. Als je daardoor de verwarming een graadje lager kunt zetten, bespaar je 100 kuub gas per jaar. ,,Met de gemiddelde gasprijs die we nu ongeveer betalen, van 2,55 euro, komt dat al snel uit op ruim 250 euro.”

5. Zonnepanelen

Het aanleggen van tien zonnepanelen kost je volgens de energiedeskundige zo'n 4500 euro. ,,Deze 10 zonnepanelen zorgen voor een opwekking van zo’n 3400 kilowattuur. Als dat ook je stroomverbruik is, zou je dus geen stroomkosten meer hebben. Op basis van de huidige stroomprijs betekent dat een besparing van ongeveer 2200 euro per jaar. En verbruik je minder, dan lever je tegen een vergoeding terug aan de energieleverancier. Gemiddeld is de terugverdientijd van zonnepanelen zes jaar.



Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een installateur plaatst zonnepanelen op het dak van een woonhuis. © ANP / ANP

4. Dak isoleren

,,Ook met het isoleren van je dak kun je veel energie en dus geld besparen", zegt Kerkhof. ,,En het voelt daarbij ook nog lekkerder, want het blijft langer warm in huis.” De kosten voor het isoleren van een tussenwoning zijn ongeveer 4700 euro. ,,Maar ook hier geldt dat er een subsidie voor te krijgen is. De uiteindelijke kosten zullen dus lager uitvallen. Je kan zo’n 400 kuub gas besparen. Met de huidige gasprijzen zit je zomaar op een besparing van 1000 euro per jaar.”



3. Muren isoleren

,,Spouwmuurisolatie is één van de snelste en makkelijkste manieren om je huis te isoleren, mits je huis hier geschikt voor is. Op de spouwmuurisolatie kan je ook subsidie krijgen. Als je spouwmuur is geïsoleerd, kan je dat een besparing opleveren van zo’n 500 per jaar op je energierekening.” De meeste huizen die na 1920 zijn gebouwd, hebben een spouwmuur. Huizen die na 1991 zijn gebouwd, hebben vaak al een gevelisolatie, wat het isoleren van de spouwmuur niet meer nodig maakt.



2. Vervangen van glas of ramen

Kerkhof: ,,Bij het vervangen van je ramen is de besparing erg afhankelijk van wat voor ramen je op dit moment hebt. Mocht je bijvoorbeeld dubbel glas hebben en die willen vervangen door HR++-glas, dan zullen de kosten bij een tussenwoning met bestaande kozijnen uitkomen op 3500 euro.” Je kunt wel weer subsidie krijgen. ,,Je bespaart zo'n 70 kuub gas per jaar, dat komt neer op 180 euro per jaar.”



1. Lampen vervangen door ledlampen

Een gemiddeld gezin verbruikt 500 tot 750 kilowattuur stroom per jaar voor verlichting. ,,Het vervangen van gloei- en halogeenlampen door ledlampen geeft al snel een besparing van 70 à 125 euro per jaar. Als je tenslotte ook geen onnodige lichten laat branden, dan kun je nog meer op de kosten voor verlichting besparen", zegt Kerkhof. ,,Maak daarom gebruik van automatische schakelaars.” Deze week pleitte branchevereniging Techniek Nederland ervoor om alle lampen te vervangen voor ledvarianten. Normale lampen verbruiken acht keer meer stroom dan ledlampen, aldus Techniek Nederland.



Buiten de top 10 Centraal Beheer, onderdeel van Achmea, heeft voor dit onderzoek 1500 volwassen met een huur- of koopwoning ondervraagd. Buiten deze top 10 vielen onder meer het plaatsen van radiatorfolie of het vervangen van elektrische apparaten, net als duurdere investeringen, zoals elektrische warmtepomp, een zonneboiler of douchewarmteterugwinning.

