Dit zijn de beste (en de slechtste) studentenkamersteden

Studenten die prettig wonen een belangrijke graadmeter vinden in de keuze voor een nieuwe stad, kunnen het beste naar Maastricht gaan. Voor de derde keer op rij heeft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een ranking gemaakt van steden die het beste woonbeleid hebben en Maastricht heeft z’n zaken het beste op orde, zo is de conclusie.

In een uitgebreid juryrapport, dat in samenwerking met Vastgoed Belang en kenniscentrum Kences tot stand is gekomen, wordt beoordeeld hoe dertien belangrijke studentensteden omgaan met huisvesting, rechten en informatievoorziening.

,,Maastricht heeft heel goede stappen gezet door de introductie van een huurteam, dat erop toeziet dat woonrechten niet worden geschonden. Ook is de informatievoorziening in het Nederlands én Engels en ontstaat er tijdelijke huisvesting in duurzame tiny houses’’, zegt Lyle Muns, voorzitter van de LSVb.



Er is een tekort van 40.000 kamers in Nederland, dus het is volgens Muns heel belangrijk dat gemeenten hun best doen om studenten een dak boven het hoofd te bieden. ,,Vorig jaar moesten studenten in sommige steden op een camping slapen, omdat ze niet op tijd een kamer konden vinden. Dat is onwenselijk.”

Huurprijzen en kwaliteit van woningen zijn in het onderzoek niet meegenomen. ,,Dan had Amsterdam waarschijnlijk een stuk lager gestaan in plaats van tweede. Wij meten op vier criteria: het aanbod van sociale huur, aanbod private markt, informatievoorziening en ambities die studentensteden tonen voor nieuwe woningbouwprojecten. Amsterdam heeft een enorme aantrekkingskracht, waardoor de woningmarkt daar toch al op slot zit, maar het gemeentebestuur doet er wel veel aan om het aanbod voor studenten te vergroten.”

Het rapport gaat ook in op een paar landelijke problemen, zoals het ontstaan van luxe woonvoorzieningen die studentenkamers erg duur maken. ,,Vooral in Tilburg zien we vastgoedcowboys op de markt komen die appartementencomplexen bouwen met voorzieningen als sportscholen. De servicekosten zijn in die gebouwen zo hoog dat sommige kamers wel 800 euro kosten. Studenten moeten toch ergens wonen, dus ze raken wel verhuurd, maar dit is niet waar behoefte aan is”, meent de LSVb-voorzitter. Tilburg komt ook slecht door de test omdat er geen woningcorporatie in de stad is die zich specialiseert in studentenhuisvesting, blijkt uit het rapport.

Een andere trend die voor minpunten zorgt zijn de verscherpte maatregelen op verkamering van panden. ,,Een gezinswoning ombouwen tot studentenhuis wordt gezien als een slechte ontwikkeling omdat studenten voor overlast zouden zorgen. Wij vinden dat onterecht en denken dat het wel degelijk kan helpen om het tekort aan kamers op te lossen. Uiteraard is er ook een tekort aan gezinswoningen, maar wij zijn het pertinent niet eens met het argument dat studenten per definitie tot een overlastgevende groep wordt gerekend. Op de lange termijn is het uiteraard geen oplossing, maar moet er gewoon specifiek worden gebouwd voor studenten.”