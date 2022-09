Dit zijn de belangrijkste maatregelen van Prinsjesdag voor de woningmarkt

met reactiesNederlanders met een sociale huurwoning krijgen vanaf juli volgend jaar een huurverlaging van gemiddeld 57 euro per maand. Ook stijgt de huurtoeslag, al vanaf 1 januari, met bijna 17 euro per maand.

Dat zijn de meest concrete woonmaatregelen die het kabinet vandaag, op Prinsjesdag, heeft genomen. ‘Betaalbaar wonen’ is het motto van het kabinet. ,,Want dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet nu de inflatie en de energiekosten hoog oplopen”, aldus woonminister Hugo de Jonge.

Die huurverlaging stond eigenlijk pas voor 2024 op de planning. Voor deze maatregelen komen volgens De Jonge ruim 500.000 huishoudens in aanmerking. De combinatie van een huurverlaging en een hogere huurtoeslag moet zorgen dat de woonlasten voor mensen met een laag inkomen nog iets verder worden gedempt. Sommige mensen in deze groep profiteren nog meer omdat ook het minimumloon stijgt.

Niet alleen de socialehuursector wordt geholpen. Voor middeninkomens wil het kabinet de beginhuurprijzen gaan reguleren. Ook wordt het makkelijker om een betaalbare koopwoning te vinden, aldus het kabinet.

Isoleren

Het kabinet laat de ambitie niet los om tot en met 2030 900.000 woningen te bouwen waarvan twee derde betaalbaar is. Ook al gaf koning Willem-Alexander in zijn troonrede aan dat ‘de praktijk weerbarstig is’. Voor deze klus wil het kabinet flink geld gaan uittrekken. Zo gaat er de komende tien jaar 7,5 miljard naar het goed ontsluiten van die nieuwe woningen en wijken. In het najaar gaat De Jonge afspraken met provincies maken over hoeveel er in hun provincie gebouwd moet worden.

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakt 300 miljoen euro extra vrij voor de isolatie van woningen, om zo huishoudens te helpen bij het beperken van de energierekening. Dat geld gaat naar gemeenten, die via subsidies inwoners kunnen helpen met verduurzamen.

‘Versnelling woningbouw dringend noodzakelijk’

Volgens de koning is de situatie op de woningmarkt ‘nijpend’. ,,Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen", zei hij in zijn toespraak. Volgens Willem-Alexander gaat het kabinet de regie over volkshuisvesting weer naar zich toe trekken. ,,De urgentie is hoog, en daarom is een versnelling in de woningbouw dringend noodzakelijk.”

Er komen ook meer huizen voor ‘aandachtsgroepen’, kwetsbare mensen zoals dak- en thuislozen. Gemeenten kunnen de meest kwetsbare mensen met voorrang aan huizen gaan helpen. Er moeten ook meer sociale huurwoningen komen. Het kabinet mikt op 30 procent van het totale aantal woningen. Gemeenten met minder sociale huurhuizen moeten daar naartoe groeien.

Basisbeurs

Ook moet alles duurzamer in de woonwereld. Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp daarom de standaard. Er moet ook innovatiever en duurzamer gebouwd en verbouwd gaan worden. Voor uitwonende studenten zit er ook nog iets in het vat: de basisbeurs gaat in het collegejaar 2023/2024 met 165 euro per maand omhoog.

Quote Er is een blinde vlek voor met name de betaalbaar­heid voor huurders in de commer­ciële sector Woonbond

Makelaarsvereniging NVM constateert ‘met genoegen’ dat de politiek de wooncrisis nog steeds als prioriteit ziet. ,,Maar dat neemt niet weg dat ondanks alle ambities de nieuwbouw van 900.000 woningen hapert en de doorstroming op de markt stokt", aldus NVM-voorziiter Lana Gerssen. ,,De markt zit stevig in het slot en komt alleen in beweging met een praktische, realistische en gezamenlijke aanpak. Daar moeten de overheid, belangenorganisaties en het bedrijfsleven elkaar écht in gaan vinden.

De Woonbond vindt dat er stappen de goede kant op worden gezet. ,,Toch is er meer nodig om de inkomens te verhogen, is er een blinde vlek voor met name de betaalbaarheid voor huurders in de commerciële sector, en moeten de slechtste woningen met enkel glas zo snel mogelijk worden aangepakt nu de energieprijzen zo hoog zijn.”

