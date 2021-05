Dit unieke ‘Harry Potter huisje’ met een gigantische tuin in hartje Utrecht staat te koop

Slapeloze nachten voor echtpaar door stuiteren­de vrachtwa­gens: ‘We worden niet gehoord’

5 mei ,,Kijk,” zegt Bets Potter, ,,daar komt er weer een.” Een vrachtwagen komt met flinke vaart aandenderen over de Dorpsstraat, de N602. Vlak bij de woning van Potter in Ledeacker is te zien hoe de cabine in de veringen op en neer deint. ,,En dat geeft trillingen”, zegt Potter. ,,Die voelen wij vooral in onze slaapkamer. Slapeloze nachten hebben we ervan.”